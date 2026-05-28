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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Internationale Küche in der Wohlfühl-Oase "FRiEDA" in Heidelberg

Kabel EinsFolge vom 28.05.2026
Internationale Küche in der Wohlfühl-Oase "FRiEDA" in Heidelberg

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Folge vom 28.05.2026: Internationale Küche in der Wohlfühl-Oase "FRiEDA" in Heidelberg

44 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 6

Am Donnerstag werden die Mitstreiter von Gastgeber Tom im "FRiEDA" in Heidelberg begrüßt. Gemütlicher Wohnzimmer-Vibe trifft hier auf internationales Soulfood. Ob Gastgeber Tom mit einer Wohlfühl-Kreativ-Mischung aus Nachhaltigkeit und Innovation seine Mitstreiter in einer entspannten Atmosphäre überzeugen kann, wird sich heute zeigen.

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