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Mein Lokal, Dein Lokal

"Küppers Bierstuben", Düsseldorf

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Küppers Bierstuben", Düsseldorf

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Folge vom 06.11.2019: "Küppers Bierstuben", Düsseldorf

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Das echte "Düsseldorfer Mädsche" Katja Canters (45) lädt am Dienstag zu Altbier und deftiger Brauhausküche in den linksrheinisch gelegenen Düsseldorfer Stadtteil Heerdt ein. Ihr Restaurant "Küppers" ist bereits seit mehreren Generationen in Familienbesitz und eine Institution in Heerdt. Ob Katja mit ihrem Familienbetrieb punkten kann? Rechte: kabel eins

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