"Weinbeisl", Bayerischer WaldJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Weinbeisl", Bayerischer Wald
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Buonasera im "Weinbeisl" heißt es heute im Bayerischen Wald, zurück in Deggendorf. Jennifer Bisani zeigt, dass eine Bruschetteria viel mehr zu bieten hat als einfach nur belegtes Toastbrot. Der Familienbetrieb ist seit 17 Jahren unter Leitung ihrer Eltern. Jenny hilft im Service aus, denn sie ist im Januar 2015 Mutter geworden und war davor zwölf Jahre bei der Bundeswehr verpflichtet. Der rustikal-gemütliche Gastraum sowie der überdachte Innenhof laden zum langen Verweilen ein. Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins