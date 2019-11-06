Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Makula", München

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Makula", München

"Makula", MünchenJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Makula", München

44 Min.
Ab 6

An Tag drei in München begrüßt der gebürtige Afrikaner Robert Koffi Ahiagba (53) seine Kollegen in seinem Restaurant "Makula". Der gelernte Koch bietet in Isar-Nähe vielfältige und außergewöhnliche afrikanische Speisen an. Stets mit einem Lächeln im Gesicht verzaubert er seine Gäste und erzählt seine Kindheitserlebnisse aus Togo. Ob die Konkurrenz die afrikanischen Spezialitäten zu schätzen weiß? Rechte: kabel eins

