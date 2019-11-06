Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Makula", München
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
An Tag drei in München begrüßt der gebürtige Afrikaner Robert Koffi Ahiagba (53) seine Kollegen in seinem Restaurant "Makula". Der gelernte Koch bietet in Isar-Nähe vielfältige und außergewöhnliche afrikanische Speisen an. Stets mit einem Lächeln im Gesicht verzaubert er seine Gäste und erzählt seine Kindheitserlebnisse aus Togo. Ob die Konkurrenz die afrikanischen Spezialitäten zu schätzen weiß? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins