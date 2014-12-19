Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 19.12.2014: "Villa Sayn", Koblenz
Das Wochenfinale bei "Mein Lokal, Dein Lokal" findet heute in der edlen "Villa Sayn" in Bendorf bei Koblenz statt. Gastgeber Jochen Kramb (31) ist überzeugt, mit seiner Mischung aus einem engagierten Team, gehobener Küche und stilvollem Ambiente das Rennen um den begehrten Pokal und das Preisgeld von 3.000 Euro zu machen. Die anderen Gastronomen haben da aber noch ein Wörtchen mitzureden. Wer gewinnt in Koblenz?
