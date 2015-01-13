Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Osseria", Berlin

Kabel Eins
Folge vom 13.01.2015
"Osseria", Berlin

"Osseria", BerlinJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 13.01.2015: "Osseria", Berlin

44 Min.Folge vom 13.01.2015Ab 6

Der zweite Tag bei "Mein Lokal, Dein Lokal" in Berlin steht ganz im Zeichen der DDR. Die "Osseria" der Gastgeberin Andrea Ansmann (46) bietet den Gästen nicht nur die Speisen aus der damaligen Zeit. In jeder Ecke finden sich auch alte Schmuckstücke von Radio-Geräten bis Gurken im Einmachglas aus der ehemaligen DDR. Doch wird Andrea ihre Konkurrenten auch kulinarisch überzeugen können?

