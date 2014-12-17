Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Circus Maximus", Koblenz

Kabel EinsFolge vom 17.12.2014
"Circus Maximus", Koblenz

"Circus Maximus", KoblenzJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 17.12.2014: "Circus Maximus", Koblenz

44 Min.Folge vom 17.12.2014Ab 6

In der Wochenmitte lädt Allroundtalent Ralf Prestenbach (42) in seinen "Circus Maximus" in Koblenz ein. Gemäß dem Motto "Brot und Spiele" ist sein Restaurant im American Diner Stil berühmt für seine Burger. Im Keller befindet sich zusätzlich noch ein Veranstaltungsraum für Konzerte und Partys. Kann Ralf die hohen Erwartungen erfüllen?

Alle verfügbaren Folgen