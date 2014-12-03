Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 03.12.2014: "Brasil Live", Duisburg
44 Min.Folge vom 03.12.2014Ab 6
Am heutigen Mittwoch zieht José Carlos Barreiras da Ponte (42) als Paradiesvogel der Duisburger Runde in die Schlacht. In seinem Rodizio-Restaurant "Brasil Live" tanzen sogar hübsche leicht bekleidete Brasilianerinnen. Heute wird das Lokal von unseren Gastronomen auf die Probe gestellt. Kann Carlos die hohen Erwartungen erfüllen?
Genre:Kochen, Reality
