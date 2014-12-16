Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 16.12.2014: "Wirtshaus Anders", Koblenz
44 Min.Folge vom 16.12.2014Ab 6
Der zweite Tag findet in Boppard unweit von Koblenz statt. Das "Wirtshaus Anders" ist ein Familienbetrieb und wird von den Eheleuten Jürgen und Karina Fricke mit Leidenschaft geführt. In einem 300 Jahre alten Fachwerkhaus, rustikal eingerichtet, verwöhnt Jürgen (52) seine Gäste mit frischen Bio-Produkten aus nachhaltigem Anbau. Ob er mit seinem Konzept bei den anderen Gastronomen punkten kann?
