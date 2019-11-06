Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

Heute: "Aspera", Hannover

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Heute: "Aspera", Hannover

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: Heute: "Aspera", Hannover

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am Donnerstag zeigt Nebi Sagir (36) den Hannoveranern, was für ihn türkische Ess- und Tischkultur bedeuten. In seinem Restaurant "Aspera" mitten in Hannovers Innenstadt wird türkische Küche, abseits vom bekannten Döner, serviert. Kann er seine Gastronomie-Kollegen mit der traditionellen türkischen Küche überzeugen? Rechte: kabel eins

