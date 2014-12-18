Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 18.12.2014: "Dormont's", Koblenz
44 Min.Folge vom 18.12.2014Ab 6
Am Donnerstag zeigt Vera Dormont (49) den Koblenzern ihr gleichnamiges Restaurant im Herzen der historischen Innenstadt. Das von ihr selbst eingerichtete und dekorierte Restaurant bietet neben Weinen aus der Region gut bürgerliche und mediterrane Küche an. Mit dieser Mischung kann das "Dormont's" die anderen Koblenzer Gastronomen doch nur überzeugen, oder?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins