Kabel EinsFolge vom 18.12.2014
44 Min.Folge vom 18.12.2014Ab 6

Am Donnerstag zeigt Vera Dormont (49) den Koblenzern ihr gleichnamiges Restaurant im Herzen der historischen Innenstadt. Das von ihr selbst eingerichtete und dekorierte Restaurant bietet neben Weinen aus der Region gut bürgerliche und mediterrane Küche an. Mit dieser Mischung kann das "Dormont's" die anderen Koblenzer Gastronomen doch nur überzeugen, oder?

