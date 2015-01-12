Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 12.01.2015: "La Raclette", Berlin
44 Min.Folge vom 12.01.2015Ab 6
Den Wochenauftakt in Berlin bestreitet niemand geringeres als Peer Kusmagk (39) mit seinem Restaurant "La Raclette". Der gelernte Schauspieler betreibt seit nunmehr zehn Jahren das kleine französische Lokal in Kreuzberg. Ob seine Käse-Kreationen am Tisch die Mitstreiter überzeugen, sehen Sie in einer neuen Folge von "Mein Lokal, Dein Lokal".
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins