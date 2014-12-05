Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Inside", Duisburg

Folge vom 05.12.2014
"Inside", Duisburg

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 05.12.2014: "Inside", Duisburg

45 Min. Ab 6

Das große Wochenfinale bei "Mein Lokal, Dein Lokal" findet heute im Casino-Restaurant "Inside" direkt in der Duisburger Innenstadt statt. Gastgeber Konrad Casciani (57) hat seine Crew schon eingeschworen und schielt auf den begehrten Pokal und die Gewinnsumme von 3.000 Euro. Wer wird das Rennen machen? Kann der erfahrene Gastronom die hohen Erwartungen erfüllen?

