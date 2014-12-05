Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 05.12.2014: "Inside", Duisburg
45 Min.Folge vom 05.12.2014Ab 6
Das große Wochenfinale bei "Mein Lokal, Dein Lokal" findet heute im Casino-Restaurant "Inside" direkt in der Duisburger Innenstadt statt. Gastgeber Konrad Casciani (57) hat seine Crew schon eingeschworen und schielt auf den begehrten Pokal und die Gewinnsumme von 3.000 Euro. Wer wird das Rennen machen? Kann der erfahrene Gastronom die hohen Erwartungen erfüllen?
Genre:Kochen, Reality
