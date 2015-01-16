Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 16.01.2015: "Luise", Berlin
44 Min.Folge vom 16.01.2015Ab 6
Das große Wochenfinale bei "Mein Lokal, Dein Lokal" findet heute im Bar-Restaurant "Luise" in Berlin-Köpenick statt. Gastgeber Thilo Belz (45) hat seine Crew schon eingeschworen und schielt auf den begehrten Pokal und die Gewinnsumme von 3.000 Euro. Wer wird das Rennen machen? Kann der Gastronom mit der "Berliner Schnauze" die hohen Erwartungen erfüllen?
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
