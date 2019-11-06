Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Leinegold", Hannover

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Leinegold", Hannover

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Leinegold", Hannover

44 Min.
Ab 6

Das große Wochenfinale bei "Mein Lokal, Dein Lokal" findet heute im "Leinegold" in Hannovers Zentrum statt. Gastgeber Sebastian Fried (29) hat seine Crew schon eingeschworen und schielt auf den begehrten Pokal und die Gewinnsumme von 3.000 Euro. Wer wird das Rennen machen? Kann der zielstrebige und perfektionistische Gastronom die hohen Erwartungen erfüllen? Rechte: kabel eins

