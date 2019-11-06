Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Leinegold", Hannover
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das große Wochenfinale bei "Mein Lokal, Dein Lokal" findet heute im "Leinegold" in Hannovers Zentrum statt. Gastgeber Sebastian Fried (29) hat seine Crew schon eingeschworen und schielt auf den begehrten Pokal und die Gewinnsumme von 3.000 Euro. Wer wird das Rennen machen? Kann der zielstrebige und perfektionistische Gastronom die hohen Erwartungen erfüllen? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins