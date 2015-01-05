Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 05.01.2015: "Rox Diner", Hannover
44 Min.Folge vom 05.01.2015Ab 6
Den Wochenauftakt in Niedersachsens Landeshauptstadt bestreitet der Gastgeber Carsten Brockmann (41) mit seinem Restaurant "Rox Diner". Als Fan des "American Way of Life" und des Rock'n'Roll will er seine Mitstreiter davon überzeugen, dass seine Burger, Wings und Fries die besten der Stadt sind. Wird der Plan aufgehen und er mit seinem stilechten Diner überzeugen? Bildrechte: Kabel Eins.
