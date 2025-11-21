Zum Inhalt springenBarrierefrei
Down Under: Backpacking in den Tod - Der Fall der Simone S.

Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 21.11.2025
28 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12

Simone S. verwirklicht in den 90ern ihren Backpacking-Traum in Australien. Ohne moderne Handys wird die Reise gefährlich. Sie lernt Janet N. kennen und die beiden Frauen freunden sich an und reisen zusammen weiter. Später wird Janet zur wichtigen Zeugin, als Simone in der australischen Wildnis verschwindet. Was widerfuhr der jungen Regensburgerin? Und wer sind die Leichen, die auf der Suche nach ihr, gefunden werden?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kabel Eins
Alle 1 Staffeln und Folgen