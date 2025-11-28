Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord unter Palmen

Eiskalter Tod in Pattaya: Wenn der Traum vom Auswandern zum Albtraum wird

Kabel EinsStaffel 1Folge 8vom 28.11.2025
Eiskalter Tod in Pattaya: Wenn der Traum vom Auswandern zum Albtraum wird

Eiskalter Tod in Pattaya: Wenn der Traum vom Auswandern zum Albtraum wirdJetzt kostenlos streamen

Mord unter Palmen

Folge 8: Eiskalter Tod in Pattaya: Wenn der Traum vom Auswandern zum Albtraum wird

14 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12

Wie so viele Deutsche, erfüllt sich Hans-Peter M. mit seiner Familie zusammen den Traum vom Auswandern nach Thailand, Pattaya. Nachdem seine Ehe in die Brüche gegangen ist, wird er von seiner 24-Jährigen Lebensgefährtin als vermisst gemeldet. Hans-Peter wollte sich mit einer poteniellen Geschäftspartnerin für einen Millionen-Immobiliendeal treffen, von dem der Makler jedoch nicht heimkehrte. Was können die Überwachungskameras über seinen Verbleib erzählen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mord unter Palmen
Kabel Eins
Mord unter Palmen

Mord unter Palmen

Alle 1 Staffeln und Folgen