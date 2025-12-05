Einbetoniert am Bosporus – Das rätselhafte Verschwinden von RitaJetzt kostenlos streamen
Mord unter Palmen
Folge 12: Einbetoniert am Bosporus – Das rätselhafte Verschwinden von Rita
28 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12
Istanbul – pulsierende Metropole, Moderne trifft hier Tradition. Als Rita im März 2017 dorthin reist, plant sie nur geschäftliche Termine und einen Neuanfang in Deutschland. Doch plötzlich meldet sie sich nicht mehr bei ihrer Familie. Ermittler rekonstruieren Ritas letzte Wege: Überwachungskameras, GPS-Daten und widersprüchliche Aussagen eines Mannes aus ihrer Vergangenheit werfen Fragen auf. Türkische Medien greifen den Fall auf – und ein Hinweis führt die Polizei zu einem erschütternden Fund.
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins