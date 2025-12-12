Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord unter Palmen

Neuseeland: Per Anhalter in den Tod – Der Fall Birgit B.

Kabel EinsStaffel 1Folge 16vom 12.12.2025
Neuseeland: Per Anhalter in den Tod – Der Fall Birgit B.

Neuseeland: Per Anhalter in den Tod – Der Fall Birgit B.Jetzt kostenlos streamen

Mord unter Palmen

Folge 16: Neuseeland: Per Anhalter in den Tod – Der Fall Birgit B.

25 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 12

Neuseeland gilt als Paradies für Backpacker – sicher, weit, frei. Doch 2005 findet ein Spaziergänger die Leiche der 28-jährigen Birgit B. in einem Waldstück. Von ihren Sachen fehlt jede Spur. Die Polizei rekonstruiert mühsam ihre letzte Reise per Anhalter und arbeitet sich durch Kameraaufnahmen, Zeugenaussagen und ungewöhnliche Hinweise aus der Bevölkerung. Stück für Stück entsteht ein Bild ihres letzten Tages und ein Verdacht, der eine landesweite Fahndung auslöst.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Mord unter Palmen
Kabel Eins
Mord unter Palmen

Mord unter Palmen

Alle 1 Staffeln und Folgen