Foltermord in Paraguay: Tod eines Hobby-Wissenschaftlers und seiner Tochter

Kabel EinsStaffel 1Folge 6vom 28.11.2025
Folge 6: Foltermord in Paraguay: Tod eines Hobby-Wissenschaftlers und seiner Tochter

28 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12

Als Steffen seinen Freund Bernard nicht erreichen kann, sucht er diesen auf seinen Anwesend in Paraguay und findet sowohl ihn als auch seine Tochter Loreena ermordet auf. Das Haus: verwüstet. Wer hat den Hobby Wissenschaftler und Instrumentenbauer Bernard und seine Tochter so übel hingerichtet? Enttäuscht von der Polizeiarbeit machen die Freunde Steffen und Volker den Fall öffentlich und wenden sich an deutsche Medien, geraten aber bald selbst in Verdacht. Was widerfuhr Bernard und Loreena?

Kabel Eins
