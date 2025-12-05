Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord unter Palmen

Thailand: Tod im Tempel - der Fall Miriam B.

Kabel EinsStaffel 1Folge 10vom 05.12.2025
Thailand: Tod im Tempel - der Fall Miriam B.

Mord unter Palmen

Folge 10: Thailand: Tod im Tempel - der Fall Miriam B.

13 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12

Auf der kleinen Insel Ko Si Chang, Thailand, ein Geheimtipp für viele Reisende, wird von einem Pärchen ein regungsloser Körper, versteckt unter Palmenblätter, entdeckt. Die Frauenleiche wurde übel zugerichtet: zerissene Kleidung und ein zerschlagenes Gesicht. Wer ist die junge Frau und warum musste sie sterben? Miriam B. war eigentlich geschäftlich in Asien unterwegs, Thailand sollte nur ein kurzer Trip zum Abschluss werden. Doch in der Buddha-Temple-Anlage findet sie den Tod.

