Kabel EinsStaffel 1Folge 5vom 28.11.2025
24 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12

Anja und Sabine radeln von Stuttgart bis an die türkische Küste – ein Urlaub voller Sport und Abenteuer. In der Türkei lernen sie den Tourguide Erdogan kennen, der sie in den Köprülü-Kanyon-Nationalpark begleitet. Doch nach einer letzten Nachricht an die Familie verschwinden alle drei spurlos. Anjas Bruder reist in die Türkei, alarmiert Behörden und sucht verzweifelt nach den Vermissten. Als die Leichen gefunden werden, ist klar: Die drei wurden brutal ermordet. Was geschah auf dem Ausflug?

Kabel Eins
