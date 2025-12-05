Mord an der Côte d'Azur: Wenn aus Liebe Gier wirdJetzt kostenlos streamen
Mord unter Palmen
Folge 9: Mord an der Côte d'Azur: Wenn aus Liebe Gier wird
29 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12
Im malerischen Bergdorf Èze an der Côte d’Azur wird der Auswanderer Drost N. tot in seiner Villa gefunden – scheinbar erhängt. Doch der Tatort wirkt zu perfekt, der Knoten zu locker, und ein Abschiedsbrief fehlt. Freunde und Angehörige schließen Suizid aus, die Obduktion weckt weitere Zweifel. Als eine Ex-Partnerin mit einem fragwürdigen Abschiedsbrief auftaucht und finanzielle Probleme im Umfeld sichtbar werden, gerät ein Netz aus Lügen, Abhängigkeiten und möglichen Motiven ans Licht.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins