Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord unter Palmen

Cold-Case Warschau: Doppelmord nach 11 Jahren gelöst

Kabel EinsStaffel 1Folge 11vom 05.12.2025
Cold-Case Warschau: Doppelmord nach 11 Jahren gelöst

Cold-Case Warschau: Doppelmord nach 11 Jahren gelöstJetzt kostenlos streamen

Mord unter Palmen

Folge 11: Cold-Case Warschau: Doppelmord nach 11 Jahren gelöst

20 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12

Im Alter nochmal Lebenträume erfüllen? Das dachte sich das hamburgerische Ehepaar Silke und Peter auch. Mit ihrem VW-Bus starten sie durch und gemeinsam haben sie schon sämtliche europäische Länder bereist. Besonders Ost-Europa hat es ihnen angetan. Das Ziel ihrer nächsten Reise ist die Ukraine, der erste Zwischenstopp ist Warschau und auch das plötzliche Ende ihrer Reise. Beide werden brutal hingerichtet am Rande einer Kleingartenanlge gefunden. Was ist dem Ehepaar widerfahren?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mord unter Palmen
Kabel Eins
Mord unter Palmen

Mord unter Palmen

Alle 1 Staffeln und Folgen