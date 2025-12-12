Zum Inhalt springenBarrierefrei
Todestaxi auf Mallorca: War der Tod von Tim V. wirklich ein Unfall?

Kabel EinsStaffel 1Folge 13vom 12.12.2025
22 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 12

Auf der Autobahn weichen Autos einem unbekannten Hindernis aus. Ein Fahrer fährt jedoch einfach darüber. Der unerwartete Widerstand zwingt ihn zum Anhalten. Entsetzt erkennt er, dass es sich um einen regungslosen Menschen handelt. Tim und Frederik verbringen ihren Urlaub auf Mallorca. Am letzten Abend am Ballermann verlieren sie sich. Frederik kehrt allein ins Hotel zurück – ohne Tim. Am nächsten Morgen ist überall die Meldung vom Tod eines jungen Deutschen auf der Autobahn. Was geschah mit Tim?

