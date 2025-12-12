Das Böse unter Brasiliens Sonne – Dunkle Wahrheit hinter der FamilienfassadeJetzt kostenlos streamen
Mord unter Palmen
Folge 14: Das Böse unter Brasiliens Sonne – Dunkle Wahrheit hinter der Familienfassade
14 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 12
Brasilien: ein Land voller Lebensfreude – doch hinter den Mauern einer wohlhabenden Familie spielt sich 2002 ein brutales Verbrechen ab. Manfred und Marisia R. werden erschlagen aufgefunden. Zunächst deutet alles auf einen Raub hin, doch bald führen widersprüchliche Aussagen, merkwürdiges Verhalten der Tochter und neue Zeugenhinweise zu einer schockierenden Wahrheit: Der Mord wurde aus dem Inneren der Familie heraus geplant.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord unter Palmen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins