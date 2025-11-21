Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord unter Palmen

Mörder an Bord: Endstation Ostsee

Kabel EinsStaffel 1Folge 3vom 21.11.2025
Mörder an Bord: Endstation Ostsee

Mörder an Bord: Endstation OstseeJetzt kostenlos streamen

Mord unter Palmen

Folge 3: Mörder an Bord: Endstation Ostsee

26 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12

Ein deutsches Pärchen möchte 1997 von Stuttgart aus mit einer Fähre nach Finnland reisen. Doch dass diese Traumreise in einem Albtraum enden würde, hätte niemand von ihnen erwartet. Zusammen mit einem Freund fahren sie über Hamburg nach Kopenhagen und weiter nach Stockholm. Auf der Fähre nach Turku endet ihre Reise jäh: Am nächsten Morgen finden schwedische Pfadfinder zwei regungslose Körper und viel Blut vor.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mord unter Palmen
Kabel Eins
Mord unter Palmen

Mord unter Palmen

Alle 1 Staffeln und Folgen