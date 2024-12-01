Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Museum AHA

Museum AHA

ORF KidsStaffel 1Folge 49vom 01.12.2024
Museum AHA

Museum AHAJetzt kostenlos streamen

Museum AHA

Folge 49: Museum AHA

16 Min.Folge vom 01.12.2024

Im Saal der seltsamen Dinge präsentiert Thomas Fußballschuhe, die den SpielerInnen einen etwas unfairen Vorteil verschaffen und im Saal der Vergangenheit setzt er eine Perücke auf, die einst einem König gehört haben soll. Im Saal der Technik hören wir den ersten Satz, der jemals über ein Handy übertragen wurde. Aber stimmt er tatsächlich? Was hat Baumharz mit dem Klang eines Musikinstruments zu tun und gibt es wirklich einen Esel, der malen kann? Welche Geschichten sind wahr und welche haben Thomas und Ramfetz erfunden? Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Museum AHA
ORF Kids
Museum AHA

Museum AHA

Alle 1 Staffeln und Folgen