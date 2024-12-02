Museum AHA
Folge 50: Museum AHA
15 Min.Folge vom 02.12.2024
Thomas Brezina und die Punkmumie Ramfetz präsentieren ein Trainingsgerät, mit dem sich Ritter auf Turniere vorbereitet haben. Im Saal der Musik steht ein Instrument das größer ist als ein Mensch und im Saal der Natur zeigt uns Thomas ein Tier, das wie eine Mischung aus einem Hasen und einem Rehbock aussieht. Lebt es tatsächlich in unseren Wäldern? Im Saal der Erfindungen bestaunen Thomas und Ramfetz eine schwebende Glühbirne und im Raum der seltsamen Dinge befindet sich eine eigenartige Sammlung an Gläsern, die besser nicht geöffnet werden sollten. Welche Objekte sind echt und welche haben sich Thomas und Ramfetz ausgedacht? Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Museum AHA
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0