ORF KidsStaffel 1Folge 50vom 02.12.2024
15 Min.Folge vom 02.12.2024

Thomas Brezina und die Punkmumie Ramfetz präsentieren ein Trainingsgerät, mit dem sich Ritter auf Turniere vorbereitet haben. Im Saal der Musik steht ein Instrument das größer ist als ein Mensch und im Saal der Natur zeigt uns Thomas ein Tier, das wie eine Mischung aus einem Hasen und einem Rehbock aussieht. Lebt es tatsächlich in unseren Wäldern? Im Saal der Erfindungen bestaunen Thomas und Ramfetz eine schwebende Glühbirne und im Raum der seltsamen Dinge befindet sich eine eigenartige Sammlung an Gläsern, die besser nicht geöffnet werden sollten. Welche Objekte sind echt und welche haben sich Thomas und Ramfetz ausgedacht? Bildquelle: ORF

Museum AHA
ORF Kids
