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Museum AHA

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ORF KidsStaffel 1Folge 65vom 16.12.2024
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Folge 65: Museum AHA

15 Min.Folge vom 16.12.2024

Wie feiern Holzfäller in Kanada eigentlich ihre Hochzeit? Na mit einer Hochzeitstorte aus Holz natürlich - behaupten zumindest Thomas und Ramfetz. In einer neuen Tour durchs Museum AHA präsentieren uns die beiden außerdem Botschaften aus Perlen, eine Frucht, die Papageien besser sprechen lassen soll und eine außergewöhnlich große Pflanze. Im Saal der Vergangenheit trägt eine feine Dame ein ganz spezielles Schmuckstück. Was hat es nur mit Flöhen zu tun? Bildquelle: ORF

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