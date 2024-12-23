Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Museum AHA

Museum AHA

ORF KidsStaffel 1Folge 72vom 23.12.2024
Museum AHA

Museum AHAJetzt kostenlos streamen

Museum AHA

Folge 72: Museum AHA

15 Min.Folge vom 23.12.2024

Ein eigenartiger Duft ist im Museum AHA zu vernehmen. Er kommt aus dem Saal der Natur und soll Kräfte wecken. Im Küchenlabor staunt Ramfetz nicht schlecht, nachdem er von einem Kürbis kostet. Im Saal der Bücher überrascht Thomas Ramfetz mit einem ganz besonderen Daumenkino. Und auch praktische Erfindungen gibt es wieder zu entdecken: einen Hammer mit Stoppfunktion und ein Hunde-Selfie-Gerät, mit dem Fotos mit dem Hund ganz einfach gelingen sollen. Ratet mit – welche Objekte gibt es wirklich und welche haben Thomas und Ramfetz nur erfunden? Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Museum AHA
ORF Kids
Museum AHA

Museum AHA

Alle 1 Staffeln und Folgen