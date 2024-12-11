Museum AHA
Folge 60: Museum AHA
15 Min.Folge vom 11.12.2024
Eine Supermarktlieferlampe? So etwas kann es doch nur im Museum AHA geben! Oder wurde sie tatsächlich von einem Supermarkt in Island erfunden? Thomas und Ramfetz präsentieren uns auch diesmal wieder 5 erstaunliche Objekte. Mit dabei: Das Vogelstimmenorchestrum, das Vögel zum Singen animieren soll, eckige Eier und Statuen mit abnehmbaren Köpfen. Außerdem: Zahnpasta aus Pyramidensand. Gab es sie wirklich? Oder bekam man davon höchstens matte Zähne? Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Museum AHA
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0