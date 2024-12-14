Museum AHA
Folge 63: Museum AHA
14 Min.Folge vom 14.12.2024
Wie praktisch wäre es, seine Rechnungen mit Zeichnungen begleichen zu können? Der Künstler Salvadore Dalí hat das gemacht - behaupten zumindest Thomas und Ramfetz in einer neuen Führung durchs Museum AHA. Hier gibt es außerdem eine fliegende Kuh zu sehen. Und um eine ganz besondere Kuh dreht es sich auch im Saal der Natur. Sie soll ihre Hufabdrücke auf einem Stein hinterlassen haben. Ein Stab um darauf sein Kinn abzustützen und spezielle Schuhe, nur um aufs Klo zu gehen? Wo kann es so etwas gegeben haben? Bildquelle: ORF
