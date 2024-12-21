Museum AHA
Folge 70: Museum AHA
16 Min.Folge vom 21.12.2024
Thomas und Ramfetz haben heute Besuch von einer Sängerin, die mit ihrer Stimme Luftballons zum Platzen bringen kann. Außerdem zu sehen gibt's Staub aus dem Weltall, einen Ort mit zwei verschiedenen Uhrzeiten, einen Käse mit ungewöhnlichen Löchern und eine Kokosnuss mit ganz besonderem Talent. Welches das ist erfahrt ihr auf der heutigen Tour durchs Museum AHA. Bildquelle: ORF
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