Museum AHA
Folge 42: Museum AHA
15 Min.Folge vom 24.11.2024
Diesmal blitzt und donnert es draußen. Im Saal der Musik präsentieren Thomas Brezina und die Punkmumie Ramfetz allerdings ein Gerät, das Blitze zum Singen bringt; im Saal der seltsamen Sachen wird ein Kokosnussbrief verschickt. Im Küchenlabor wagt es Thomas in einen Burger aus Insekten zu beißen, im Saal der Kunst stellen die beiden ein Kunstwerk aus riesigen Steinen vor und im Saal der Natur versuchen sie eine ganz spezielle Blume zum Blühen zu bringen. Welche der vorgestellten Dinge sind echt, und welche Geschichten haben Thomas und Ramfetz erfunden? Bildquelle: ORF
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Museum AHA
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