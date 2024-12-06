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ORF KidsStaffel 1Folge 54vom 06.12.2024
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Folge 54: Museum AHA

15 Min.Folge vom 06.12.2024

In dieser Folge nehmen uns Thomas und Ramfetz mit auf eine spannende Reise in die Arktis. Haben dort die Inuit tatsächlich eine Brille aus Rentierknochen geschnitzt? Im Saal der seltsamen Sachen sehen wir einen Schuh, der uns das Laubsammeln erleichtern soll, und auch im Saal der Bücher gibt es eine spannende Erfindung zu entdecken. Im Küchenlabor präsentiert uns Thomas eigenartige Duftsprays, und im Saal der Tiere begegnen wir dem lautesten Vogel der Welt. Aber existiert er tatsächlich? Bildquelle: ORF

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