Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Museum AHA

Museum AHA

ORF KidsStaffel 1Folge 61vom 12.12.2024
Museum AHA

Museum AHAJetzt kostenlos streamen

Museum AHA

Folge 61: Museum AHA

15 Min.Folge vom 12.12.2024

Es ist wieder Zeit für eine neue Folge Museum AHA. Und Zeit ist ein gutes Stichwort, denn im Saal der Technik präsentieren uns Thomas und Ramfetz eine ganz besondere Sanduhr. Um Schnelligkeit dreht es sich heute im Saal der Bücher, und die Locke eines Pudels spielt in dieser Führung durchs Museum eine ganz besondere Rolle. Auch Essstäbchen und ein außergewöhnliches Skateboard sind mit von der Partie. Was es damit wohl auf sich hat? Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Museum AHA
ORF Kids
Museum AHA

Museum AHA

Alle 1 Staffeln und Folgen