Museum AHA
Folge 71: Museum AHA
15 Min.Folge vom 22.12.2024
Im Museum AHA gibt's wieder viel zu staunen. Wie kommt ein Astronaut auf die Kathedrale von Salamanca? Gibt es ein Tier das so durchsichtig ist, dass man seine Organe sehen kann? Und kann es Steine geben, die blühen? Im Saal der seltsamen Sachen zeigen euch Thomas und Ramfetz duftende Tapeten und im Saal der Technik steht eine Schultasche, die euch den Schulweg erleichtern soll. Aber ob es sie wirklich gibt? Findet es heraus auf der heutigen Tour. Bildquelle: ORF
Altersfreigabe:
0