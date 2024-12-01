Museum AHA
Folge 49: Museum AHA
16 Min.Folge vom 01.12.2024
Im Saal der seltsamen Dinge präsentiert Thomas Fußballschuhe, die den SpielerInnen einen etwas unfairen Vorteil verschaffen und im Saal der Vergangenheit setzt er eine Perücke auf, die einst einem König gehört haben soll. Im Saal der Technik hören wir den ersten Satz, der jemals über ein Handy übertragen wurde. Aber stimmt er tatsächlich? Was hat Baumharz mit dem Klang eines Musikinstruments zu tun und gibt es wirklich einen Esel, der malen kann? Welche Geschichten sind wahr und welche haben Thomas und Ramfetz erfunden? Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Museum AHA
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0