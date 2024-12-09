Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Museum AHA

Museum AHA

ORF KidsStaffel 1Folge 58vom 09.12.2024
Museum AHA

Museum AHAJetzt kostenlos streamen

Museum AHA

Folge 58: Museum AHA

15 Min.Folge vom 09.12.2024

In einer neuen Führung durch das Museum AHA entdecken wir ein erstaunliches Detail im berühmten Gemälde "Mona Lisa". Thomas und Ramfetz zeigen außergewöhnliche Straßentafeln und einen Handschuh, mit dem das Klavierspielen ganz einfach zu erlernen sein soll. Wir reisen zurück in die Zeit der Römer und im Saal der Technik sehen wir eine der ersten Waschmaschinen. Aber hat sie tatsächlich so existiert? Welche Geschichten sind echt und welche haben Thomas und Ramfetz nur erfunden? Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Museum AHA
ORF Kids
Museum AHA

Museum AHA

Alle 1 Staffeln und Folgen