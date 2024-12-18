Museum AHA
Folge 67: Museum AHA
15 Min.Folge vom 18.12.2024
Womit haben sich die Menschen eigentlich früher ihre Zähne geputzt? In einer neuen Folge Museum AHA finden wir es heraus. Im Saal der Bücher stehen Gläser mit außergewöhnlichem Inhalt, und im Küchenlabor präsentieren uns Thomas und Ramfetz eine Gabel mit praktischer Zusatzfunktion. Was macht eine Puppe mit Tanzkleid im Saal der Musik, und bitte was soll ein Fahrradgesicht sein? Rätselt mit in einer neuen Folge Museum AHA! Bildquelle: ORF
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Museum AHA
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