Museum AHA
Folge 55: Museum AHA
14 Min.Folge vom 07.12.2024
Thomas Brezina und die Mumie Ramfetz präsentieren uns wieder fünf spannende Geschichten, von denen drei echt sind und zwei erfunden. Gibt es ein Polster das aussieht, wie ein Holzblock? Oder einen Löffel mit integriertem Ventilator? Habt ihr schon mal ein Huhn mit einer Warnweste gesehen? Oder eine Geige, mit der man Blumensamen sät? Gibt es eine Spielzeugkiste, die Spielsachen wie von Zauberhand selbst verräumt? Welche Geschichten sind wahr und welche haben Thomas und Ramfetz nur erfunden? Ratet mit! Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Museum AHA
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0