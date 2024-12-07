Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 55vom 07.12.2024
14 Min.Folge vom 07.12.2024

Thomas Brezina und die Mumie Ramfetz präsentieren uns wieder fünf spannende Geschichten, von denen drei echt sind und zwei erfunden. Gibt es ein Polster das aussieht, wie ein Holzblock? Oder einen Löffel mit integriertem Ventilator? Habt ihr schon mal ein Huhn mit einer Warnweste gesehen? Oder eine Geige, mit der man Blumensamen sät? Gibt es eine Spielzeugkiste, die Spielsachen wie von Zauberhand selbst verräumt? Welche Geschichten sind wahr und welche haben Thomas und Ramfetz nur erfunden? Ratet mit! Bildquelle: ORF

