ORF KidsStaffel 1Folge 59vom 10.12.2024
Folge 59: Museum AHA

15 Min.Folge vom 10.12.2024

Eine neue Tour durchs Museum führt uns ins ferne Indien. Dort sollen Bücher aus Palmblättern gemacht worden sein. Weiter geht es mit einer Bügeltruhe, die Wäsche ganz ohne Bügeleisen bügeln können soll und einem Radio, das angeblich unsere Stimmung erkennt. Im Saal der Tiere begegnen wir außerdem einem ziemlich kahlen Haustier und im Saal der seltsamen Sachen trägt Thomas eine Eistüte im Gesicht. Aber wozu? Bildquelle: ORF

