Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Museum AHA

Museum AHA

ORF KidsStaffel 1Folge 60vom 11.12.2024
Museum AHA

Museum AHAJetzt kostenlos streamen

Museum AHA

Folge 60: Museum AHA

15 Min.Folge vom 11.12.2024

Eine Supermarktlieferlampe? So etwas kann es doch nur im Museum AHA geben! Oder wurde sie tatsächlich von einem Supermarkt in Island erfunden? Thomas und Ramfetz präsentieren uns auch diesmal wieder 5 erstaunliche Objekte. Mit dabei: Das Vogelstimmenorchestrum, das Vögel zum Singen animieren soll, eckige Eier und Statuen mit abnehmbaren Köpfen. Außerdem: Zahnpasta aus Pyramidensand. Gab es sie wirklich? Oder bekam man davon höchstens matte Zähne? Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Museum AHA
ORF Kids
Museum AHA

Museum AHA

Alle 1 Staffeln und Folgen