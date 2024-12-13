Museum AHA
15 Min.Folge vom 13.12.2024
Was hat ein Wikinger im Saal der Technik zu suchen? Die Antwort gibt's in einer neuen Tour durchs Museum AHA! Gibt es eine Trompete mit Wasserhahn? Und ziert ein ganz besonderer Trompeter ein Riesensammelposter? Im alten Griechenland sollen die Menschen Steine als Klopapier verwendet haben. Kann das stimmen? Bildquelle: ORF
