Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Museum AHA

Museum AHA

ORF KidsStaffel 1Folge 62vom 13.12.2024
Museum AHA

Museum AHAJetzt kostenlos streamen

Museum AHA

Folge 62: Museum AHA

15 Min.Folge vom 13.12.2024

Was hat ein Wikinger im Saal der Technik zu suchen? Die Antwort gibt's in einer neuen Tour durchs Museum AHA! Gibt es eine Trompete mit Wasserhahn? Und ziert ein ganz besonderer Trompeter ein Riesensammelposter? Im alten Griechenland sollen die Menschen Steine als Klopapier verwendet haben. Kann das stimmen? Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Museum AHA
ORF Kids
Museum AHA

Museum AHA

Alle 1 Staffeln und Folgen