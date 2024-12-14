Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Museum AHA

Museum AHA

ORF KidsStaffel 1Folge 63vom 14.12.2024
Museum AHA

Museum AHAJetzt kostenlos streamen

Museum AHA

Folge 63: Museum AHA

14 Min.Folge vom 14.12.2024

Wie praktisch wäre es, seine Rechnungen mit Zeichnungen begleichen zu können? Der Künstler Salvadore Dalí hat das gemacht - behaupten zumindest Thomas und Ramfetz in einer neuen Führung durchs Museum AHA. Hier gibt es außerdem eine fliegende Kuh zu sehen. Und um eine ganz besondere Kuh dreht es sich auch im Saal der Natur. Sie soll ihre Hufabdrücke auf einem Stein hinterlassen haben. Ein Stab um darauf sein Kinn abzustützen und spezielle Schuhe, nur um aufs Klo zu gehen? Wo kann es so etwas gegeben haben? Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Museum AHA
ORF Kids
Museum AHA

Museum AHA

Alle 1 Staffeln und Folgen