Museum AHA
Folge 64: Museum AHA
15 Min.Folge vom 15.12.2024
Haltet euch besser die Nase zu, denn im Küchenlabor des Museum AHA wird ein fürchterlich stinkender Fisch serviert. Dafür gibt's im Saal der Tiere eine ganz besondere Limonade und im Saal der Natur beginnen Pilze zu leuchten. Im Saal der Kunst stehen Bilder auf dem Kopf und im Saal der Technik präsentieren uns Thomas und Ramfetz Schuhe mit einer praktischen Funktion. Ratet mit welche Objekte sind wahr und welche haben Thomas und Ramfetz nur erfunden? Bildquelle: ORF
