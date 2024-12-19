Museum AHA
Folge 68: Museum AHA
16 Min.Folge vom 19.12.2024
Die Tour durchs Museum AHA führt uns weit weg von der Erde ins Weltall. Dort soll ein Astronaut auf einem Staubsauger geritten sein. Die anderen Objekte auf der Tour sind nicht weniger kurios: ein Unterwasserschach, ein Kaktus, der Musik machen kann, ein Ding, das sich Fingerbrille nennt und Chips aus Eis. Was davon echt ist und was nicht? Das sollt ihr herausfinden! Bildquelle: ORF
