Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Museum AHA

Museum AHA

ORF KidsStaffel 1Folge 73vom 25.12.2024
Museum AHA

Museum AHAJetzt kostenlos streamen

Museum AHA

Folge 73: Museum AHA

15 Min.Folge vom 25.12.2024

Ganze 421 Worte für Schnee gibt es in der Sprache Scots- und der Schotte, der im Museum AHA zu Besuch ist, kann sie alle aufzählen. Auch ein Matrose ist zu Gast. Er hat eine Erfindung dabei, die ihm dabei geholfen haben soll, nicht seekrank zu werden. Im Saal der Kunst sind musikalische Bilder ausgestellt und im Saal der Technik seht ihr eine seltsame Erfindung, die aussieht wie eine Mischung aus Taschenlampe und Föhn. Staunen werdet ihr bestimmt, wenn ihr hört, was man sich vor 400 Jahren für nur 3 Tulpenzwiebeln kaufen konnte. Aber ob die Geschichte wirklich echt ist? Das sollt ihr auf der Tour herausfinden! Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Museum AHA
ORF Kids
Museum AHA

Museum AHA

Alle 1 Staffeln und Folgen